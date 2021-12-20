Тина Кароль рассекретила, что подарила сыну на 13-летие

Тина Кароль впервые за долгое время рассказала о сыне / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль успевает не только гастролировать, но и видеться с сыном. Артистка специально летала к Вениамину в Британию, чтобы поздравить сына с днем рождения.

От меня лично он заказывал Game Station, я ему его подарила, потому что он хорошо учится, – рассказала певица о подарке в программе "Світське життя".

Тина редко рассказывает о сыне, но не могла похвастаться новым увлечением Вениамина. Теперь он занимается дзюдо.

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/ Фото: Скриншот из YouTube

Он, кстати, уже выше меня стал, и весит уже больше чем я. Я очень радуюсь этому, говорю: "Наконец-то я буду меньше тебя, я хочу сестричкой быть". А он: "Я вижу, ты сейчас блонда, ты это сделала специально, чтобы быть еще младше. И так все в школе говорят, что у меня слишком молодая мама. Говорят: "Чего она такая молодая? Ей 16? – поделилась певица.

Напомним, сын Тины Кароль учится в элитном учебном заведении в Лондоне. По слухам, за обучение сына певица платит около миллиона гривен в год.

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