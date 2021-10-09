Только для души: что коллекционируют Андре Тан, Огневич, Монатик и другие звезды (видео)

Что коллекционируют украинские звезды / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/andre_tan_official

В черной красивой книге из коллекции Андре Тана, который решился на пересадку волос, снялись все-все звезды, начиная от Сары Джессики Паркер и заканчивая первой леди Франции Карлой Бруни. А на покраску всех страниц издания потребовалось две тонны чернил черной каракатицы.

Уже 15 лет украинский дизайнер коллекционирует редкие книги о моде. У него также имеется издание с автографами Карла Лагерфельда и Кензо, с уникальным оформлением, эскизами и фотографиями мировых кутюрье.

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Андре Тан коллекционирует книги о моде / Фото: YouTube

Не жалеет денег на свое увлечение и певица Злата Огневич. Она собирает виниловые пластинки. Некоторые из них стоят восемь тысяч гривень.

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Злата Огневич коллекционирует пластинки / Фото: YouTube

В коллекции и классическая, и современная музыка – пластинки Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Софии Ротару. Последняя – с автографом певицы.

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Вот она мне расписалась, пригласила меня в свою гримерку, я плакала от счастья. Это было невероятно трогательно, – поделилась Злата.

Свою детскую мечту воплощает в жизнь Дима Монатик. Певец обожает собирать необычные игрушки, некоторые из них стоят тысячи долларов.

Каждый экспонат, говорит артист, это – настоящее произведение искусства, которое вдохновляет его на творчество. В социальных сетях Монатик выложил фотографию с коллекционным белым медведем, которого касаться можно только в белых перчатках, чтобы не повредить.

MONATIK показывает главный экспонат своей коллекции / Фото: YouTube

Интересно, а сколько пришлось бы потратить на свою давнюю мечту Олегу Виннику? А он ведь хочет собрать дома уникальную коллекцию женщин...

Когда я уже приобрету кресло-качалку, я тогда буду собирать красивых девушек из каждой страны. Буду себе ездить по всему миру и покупать самые красивые фигурки и давать им имена, – поделился Винник.

По всему миру свою коллекцию собирала и Настя Каменских – из каждой поездки привозила магниты. Но ремонт в дома изменил все, говорит звезда:

Мой холодильник полностью зашили деревом и я уже вешать туда ничего не могу.

Что бы ни собирали звезды, это прежде всего, говорят психологи – один из лучших способов отвлечься, снять стресс и получить удовольствие. К тому же для многих коллекционеров поиск желаемой вещи – это интересное приключение.

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