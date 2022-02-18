Тоня Матвиенко жестко ответила на хейт в сторону мужа: "У него еще больше денег, чем у меня с мамой"

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном / Фото: пресс-служба

Тоня Матвиенко недавно рассказала, как изменились ее отношения с дочерью после развода с первым мужем. А сейчас решила раз и на всегда поставить своих обидчиков на место.

Матвиенко очень часто получает критику со стороны поклонников за то, что вышла замуж за Арсена Мирзояна. По мнению многих комментаторов, Арсен всего лишь альфонс и Тоне приходится его содержать.

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А кто у нас такой альфонс? Что это значит? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой, – ответила Тоня Матвиенко в программе "ЖВЛ".

Более того, нападки хейтеров коснулись и жилья звездной пары. Многих интересует вопрос почему Тоня и Арсен продолжают жить с мамой Ниной Матвиенко и не стало ли это причиной того, что отец певицы ушел из дома.

Это я знаю, это интервью мамино немного не так было донесено. Нет, все нормально. Отец, это с мамой у них там свои проблемы. Не из-за меня, поверьте! – ответила на критику Матвиенко.

Также Тоня добавила, что не против бы жить отдельно от мамы, но пока семье так удобно, ведь звездная бабушка Нина Матвиенко помогает с воспитанием младшей дочери.

Ранее в эксклюзивном интервью Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян расскрыли нам подробности своей личной жизни и рассказали о сложностях в отношениях.

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