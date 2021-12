ТОП-10 образов Алены Винницкой из начала 2000-х (фото)

Как менялась Алена Винницкая / Фото: Wikipedia, instagram.com/viagra_official.fan

27 декабря Алена Винницкая празднует 47-й день рождения. Мы знаем ее как одну из первых участниц "ВИА Гры", сольную артистку, а также телеведущую.

Предлагаем посмотреть архивные фото Алены Винницкой и вспомнить ее лучшие образы за время карьеры в группе и не только. Тем более, что стиль начала 00-х возвращается спустя 20 лет, а Винницкая всегда выглядела очень ярко и модно.

Как Алена Винницкая выглядела в "ВИА Гре"

В самом начале "ВИА Гра" была дуэтом. Юные Винницкая и Грановская носили минимум одежды и всегда выглядели сексуально. Тогда Алена была блондинкой.

Алена Винницкая и Надежда Грановская / Фото: YouTube

Девушки нередко выступали в одинаковых костюмах. Вот, один из таких: кожаные шорты и белая рубашка.

Надежда Грановская и Алена Винницкая – первый состав "ВИА Гры" / Фото: Wikipedia

В этом образе Алена Винницкая очень напоминает Бритни Спирс из клипа "Oops!… I Did It Again", хотя костюм американской звезды был красный.

Алена Винницкая в "ВИА Гре" / Фото: Wikipedia

Фирменный стиль Винницкой в 00-х – это джинсы на низкой посадке и короткий топ. Просто идеально для того времени!

Алена Винницкая в "ВИА Гре" / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

А это уже сценический лук:

Алена Винницкая в 2002 году / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

Однажды Алена сменила цвет волос и стала выглядеть совсем иначе. Получился такой образ роковой красотки.

Алена Винницкая с темными волосами – фото / Фото: Instagram.com

Еще один классный образ Винницкой, который нельзя не отметить:

Как раньше выглядела Алена Винницкая / Фото: Wikipedia

Вы замечали, как сильно Алена Винницкая похожа на Кейт Уинслет ("Титаник")? Невероятное сходство и потрясающий нежный образ украинской артистки.

Телеведущая Алена Винницкая / Фото: YouTube

Так Алена стала выглядеть в более современное время.

Как сейчас выглядит Алена Винницкая / Фото: телеканал "Украина"

Стиль Алены Винницкой сейчас – элегантный и сдержанный, но все такой же привлекательный, как раньше.

Алена Винницкая – фото / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

Кстати, ведущая телеканала "Украина" уже много лет увлекается йогой, регулярно занимается спортом и правильно питается.

Как сейчас выглядит Алена Винницкая / Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

С последним Алена много экспериментировала и однажды очень сильно похудела на сыроедении. С тех пор артистка нашла правильный подход к здоровому употреблению пищи.

Ранее Алена Винницкая рассказала о жестких условиях работы в "ВИА Гре".