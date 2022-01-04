ТОП-5 главных фильмов Золотого глобуса: коротко о сюжете и трейлеры

Кадры из фильмов "Белфаст" и "Дюна" / Фото: YouTube

В список главных номинантов премии "Золотой глобус-2022" вошли фильмы "Белфаст", "Дюна", "Власть пса", "Король Ричард" и "CODA: Ребенок глухих родителей". Далее коротко рассказываем – о чем эти картины-номинанты в категории "драмы".

Самое большое количество номинаций получили "Белфаст" и "Власть пса", а также сериалы "Игра в кальмара" и "Наследники".

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"Белфаст", реж. Кеннет Брана

Автобиографическая драма с Джуди Денч и Джейми Дорнаном повествует о жизни юного Бадди, оказавшегося в центре трагических событий, связанных с конфликтом в Северной Ирландии в конце 1960-х годов. Его родителям предстоит нелегкий выбор: уехать в Англию или остаться в родном Белфасте.

"Дюна", реж. Дени Вильнев

Это современная адаптация одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года о Доме Атрейдесов, втянутых в войну за планету Арракис – единственный во вселенной источник вещества, продлевающего жизнь. Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон.

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"Власть пса", реж. Джейн Кэмпион

Вестерн, основанный на романе американского писателя Томаса Сэвиджа, рассказывает о владельцах самого крупного ранчо в Монтане – братьях, Филе и Джордже Бербэнк, между которыми началась вражда из-за красотки Роуз Гордон.

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"Король Ричард", реж. Рейнальдо Маркус Грин

Спортивная драма режиссера Рейнальдо Маркуса Грина с Уиллом Смитом, который сыграл роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Ричард отдавал всего себя, тренируя дочерей, закаляя их характер, хотя сам никогда не играл в теннис.

"CODA: Ребенок глухих родителей", реж. Шан Хидер

17-летняя Руби – единственная в своей семье, кто может слышать. Героиня фильма ухаживает за своими родителям и братом, пока не решает поступать в музыкальный колледж. Руби оказывается перед выбором: идти за мечтой либо остаться с родными.

Телеканал NBC, который традиционно транслировал "Золотой глобус" уже много лет, отказался от прав на показ церемонии из-за прошлогодних скандалов. Подробнее об этом читайте здесь.