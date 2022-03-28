Трогательные кадры! 51-летняя Наоми Кэмпбелл показала малышку-дочь

Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с маленькой дочерью / Фото: instagram.com/naomi

51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл долго не афишировала новости о появлении на свет своей дочери. Лишь в феврале модель впервые появилась с малышкой на руках на страницах глянца. В честь Дня матери, который отмечали в Великобритании в прошедшее воскресенье, Наоми опубликовала в своем Instagram фото с дочерью.

На трогательных семейных снимках появилась не только модель с наследницей, но и её мама, счастливая бабушка Валери Моррис. Фанаты надеялись, что супермодель покажет лицо малышки. Однако Кэмпбелл пока решила не торопиться.

Реклама

(Чтобы посмотреть все фото, листайте вправо)

Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой / Фото: instagram.com/naomi

Реклама

Кроме того, Наоми до сих пор не раскрыла имя своей наследницы. Известно только то, что в мае этого года Кэмпбелл-младшей исполнится годик. Волнует поклонников и вопрос о том, кто же все-таки стал отцом девочки. Наоми пообещала, что однажды расскажет историю о рождении дочери в своих мемуарах.

Как сообщают инсайдеры, у Кэмпбелл есть бойфренд, которого она тщательно скрывает.

Напомним, ранее Джамала поздравила сына с четырехлетием и показала несколько его фото.