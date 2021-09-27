Ты – дива, режиссер своей жизни: Киркоров нежно поздравил Лорак с 43-летием (фото)

Филипп Киркоров поздравил Ани Лорак с днем рождения / Фото: instagram.com/fkirkorov

В день своего 43-летия, 27 сентября, певица Ани Лорак, которая на днях впервые за 14 лет выпустила трек на украинском, получает массу поздравлений от поклонников и коллег. Одним из первых звезду поздравил Филипп Киркоров.

В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал слайдшоу из совместных фото с Ани Лорак разных лет. Ролик артист сопроводил песней "Гимн уходящим мечтам", которую они с Ани исполняли вместе.

Ты – Дива! Ты режиссер своей жизни. Ты сама нарисовала свою жизнь! И получилась великолепная картина. Сама правь своей судьбой, и верь в успех – который идет прямо в твои объятия! Будь свободной как птица, свети как солнце на небосводе, расцветай как весенний бутон! Ни с кем в мире у меня нет такого единения душ, такого взаимопонимания и такой большой любви, как с тобой, – написал Киркоров.

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Певец также добавил, что Ани всегда может рассчитывать на него, что бы ни случилось.

Филипп Киркоров и Ани Лорак на архивных фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Напомним, что Филипп Киркоров и Ани Лорак познакомились более 20 лет назад на съемках мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", который вышел в 2001 году.

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