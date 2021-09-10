Тяжелобольной Борис Моисеев оформил завещание на Кристину Орбакайте

Что известно о состоянии здоровья Бориса Моисеева / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Редкие новости, которые появляются, не радуют поклонников. Болезнь повлияла на двигательные функции и речь Бориса Моисеева.

Он говорит с трудом. Но самое главное не в этом. Самое главное, как человек мыслит. А мыслит он абсолютно ясно и четко, – сказал Артур Гаспарян в программе "Хватит слухов".

Артист все свое время проводит дома, соседи его совсем не видят. Соседка исполнителя хита "Голубая луна" рассказала, что за Моисеевым ухаживает няня.

Борис Моисеев / Фото: instagram.com/chabanova73/

Помимо сиделки, артисту помогает бывший директор и близкий друг Сергей Горох — он приносит ему продукты и лекарства. Как говорит друг, Моисеев не выходит из дома, потому что стесняется своего внешнего вида.

Особое место в жизни Бориса Моисеева занимают две женщины.

Это его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение — вот Алла Борисовна и супруга, вдова Иосифа Кобзона Нелли. Это такие, что называется, для души, – поделился Артур Гаспарян.

Борис Моисеев и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

А вот к Кристине Орбакайте певец относится как к дочери.

У артиста достаточно неплохая пенсия и есть поддержка друзей. Мы знаем, что часть наследства он завещал Кристине Орбакайте, – рассказал журналист Максим Сидоров.

Борис Моисеев и Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Напомним, что в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии , но представитель артиста эту информацию не подтвердил.

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