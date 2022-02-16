У звезды сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева биполярное расстройство – СМИ

Поклонники переживают о здоровье артиста / Фото: открытые источники

Напомним, на этой неделе появилась информация о том, что известного актера, звезду сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Теперь же телеграм-каналы сообщают, что у артиста диагностировали биполярное расстройство!

Популярный актер попал в психиатрическую клинику после того, как написал заявление на своего сокамерника по спецприемнику, где отбывал административное наказание за пьяное вождение. До спецприемника 56-летний артист провоцировал конфликты и пропускал репетиции на танцевальном шоу.

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Валерий Николаев / Фото: Instagram

По словам артиста, сокамерник причинил ему ожог 40% поверхности тела. Артист также требовал 20 миллионов рублей за причиненные ему ожоги. Но медики, проведя обследование, никаких повреждений не обнаружили.

В связи с симптомами медики заподозрили у Валерия Николаева биполярное расстройство, что и стало причиной его неадекватного поведения в спецприемнике и появления галлюцинаций.

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Валерий Николаев / скриншот "Судьба человека"

Пока что информация остается неподтвержденной. Мы продолжаем следить за ситуацией по теме.

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