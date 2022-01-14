У Анджелины Джоли нашелся еще один сын

Анджелина Джоли общается со своим пасынком - сыном ее бывшего мужа Билли Боба Торнтона / Фото: Getty Images, imdb.com

В течение трех лет (с 2000-2003) Анджелина Джоли, дочь которой изменилась до неузнаваемости, была замужем за актером Билли Бобом Торнтоном. Когда-то у пары был бурный роман, который перешел в брак, однако этому союзу не было суждено быть вечным.

На тот момент у Билли было уже трое детей: дочь Аманда и сыновья Гарри и Уильям. Еще в начале 2000-х Билли познакомил свою супругу с детьми, а теперь, как оказалось у Джоли с отпрысками экс-мужа довольно теплые отношения. Ну, по крайней мере с одним из них – это точно!

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Как пишет издание ET, пасынок Джоли общается с ней и получает от актрисы презенты на праздники.

По сей день она по-прежнему каждый год присылает мне рождественские подарки. Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся, — рассказывает 27-летний Гарри.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон в 2000 году/ Билли Боб Торнтон с сыном Гарри в 2019 году / Фото: Getty Images, instagram.com/harryjamesthornton

Гарри вспомнил, как ранее они круто проводили время с Анджелиной, когда он был еще маленьким:

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Она была такой классной! Брала нас с собой в походы каждую неделю, а один раз арендовала дом на колесах, и мы отправились в длительное путешествие! – вспоминает Гарри.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон: роман и брак

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон познакомились на съемках фильма 1999 года "Управляя полетами", где сыграли супружескую пару.

В 2000 году их свадьба стала неожиданностью для многих. Ведь ранее и Билли, и Анджелина состояли в отношениях, при этом их возлюбленные даже не догадывались что между актерами вспыхнула искра.

Их парочку легко можно было назвать суперэпатажной: Билли и Анджелина менялись нижним бельем и носили кулоны с кровью друг друга. Также влюбленные сделали именные тату, которые пришлось удалять после расставания.

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Еще один "горячий" факт: в 2000 году на премьере фильма "Угнать за 60 секунд" Билли на камеру признался репортерам MTV, что переспал с Джоли в автомобиле по дороге на мероприятие.

Яркая история любви Джоли и Торнтона завершилась в 2003 году. Главной причиной разрыва Билли называл тот факт, что у них с Анджелиной "разные жизненные пути" и "стили жизни". Он также неоднократно признавался, что недостоин Джоли.

Через два года после завершения отношений с Торнтоном, Анджелина Джоли закрутила роман с Брэдом Питтом. У пары – трое общих детей и трое приемных. Они прожили вместе 11 лет.

Ранее мы писали, что 15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом.