"У меня очень болит в груди": 10-летняя дочь Оли Поляковой предчувствовала войну

Певица откровенно рассказала о переживаниях / Фото: instagram.com/polyakovamusic, скриншот

Популярная украинская певица Оля Полякова дала интервью программе "Зірковий шлях", где в откровенной беседе с журналисткой раскрыла правду о реалиях новой жизни из-за российского вторжения.

По словам артистки, ее младшая дочь Алиса предчувствовала неладное, когда они в возвращались с отдыха на Шри-Ланке.

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И мой младший ребенок Алиса, когда мы уезжали оттуда, она говорила: у меня очень болит в груди. Мама, я что-то предчувствую. Давай не уедем отсюда, давай останемся на Шри-Ланке. На что я говорила: да не выдумывай, все будет хорошо. Хотя я не была уверена, что все будет хорошо. Но мы приехали 17го, война не началась, как-то мы немного и расслабились по этому поводу. Но вот 24 уже в 7 утра было ясно, что война, что делать, куда бежать, где оставаться.

Алиса Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с двумя детьми была вынуждена покинуть Украину и искать убежища за границей. Но ее муж Вадим остался и теперь в теробороне.

Я с двумя детьми уехала, мой муж остался в Украине защищать свою территорию.

муж Оли Поляковой – Вадим

Сейчас артистка находится за границей и старается помогать своей стране информационно:

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Я была в Украине. Я уже 5 дней как уехала с детьми за границу. Просто увезла детей. Надо их куда-то, нужно что-то придумать, чтобы они могли как-то учиться, что-то делать. Основной мой фронт – информационный. Теперь я поняла, зачем мне все эти миллионы подписчиков. Не просто смотреть на меня в купальнике или просто смотреть, как я готовлю или пою, а для того чтобы информировать людей во всем мире, что на самом деле творится в нашей стране. Это первое. Во-вторых, поддерживать людей в это очень сложное для всех время. Потому что мы все претерпели очень сильный переворот в наших жизнях. Уже никогда не будет так, как прежде. Уже никогда не будет, непонятно, что всех нас ждет. И у меня, если честно, на этот счет были очень сильные переживания. Они и сейчас есть.

Теперь у артистки, как и у всех, нет длительного плана на жизнь, но она точно уверена, что наша победа уже не за горами.

У меня впервые в жизни нет никаких планов. Я не понимаю, чем я буду заниматься, будет ли куда вернуться, нужна ли будет моя профессия или нужно будет то, что я делала до войны. И я думаю, я точно знаю, что в этом положении находятся миллионы женщин, вывозившие своих детей. Но я хочу сказать о том, что мы совершенно точно победим. И у меня совсем нет в этом никакого сомнения. Единственное, что очень хочется, чтобы это закончилось как можно скорее.

О своей новой миссии, о чужих людях, приютивших ее с семьей, о панических атаках старшей дочери Маши, о разлуке с мужем Вадимом и поддержке Арестовича, о личном сообщении Полине Гагариной и отношении к звездам "голубям мира" – обо всем этом смотрите в видео программы "Зірковий шлях" далее.

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Напоминаем, смотреть "Зірковий шлях" каждый день можно в 09:00 на канале "Україна".

К слову, Эктор Хименес-Браво после 12 лет жизни в Украине озвучил свои выводы о нации.

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