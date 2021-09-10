У Моргенштерна ответили СБУ: Он не собирается показывать в Украине фильмы о подвигах КГБ

Представители Моргенштерна прокомментировали запрет его концертов в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Как утверждают в СБУ, российский рэпер Моргенштерн хоть и сможет въехать на территорию Украины, но исполнять свои композиции – нет. Все потому, что именно творчество артиста находится в стране под запретом. То есть, если Моргенштерн захочет приехать в Украину по личным причинам – проведать родных или к друзьям, то препятствовать ему никто не будет.

Как сообщает "КП в Украина", представители артиста детально изучили законы Украины и заявление СБУ, и пришли к вывод, что рэпер все-таки сможет дать концерты и законом это не запрещено. Речь идет про закон Украины "О кинематографии", которым регулируются "черные списки" артистов. Ни этот, ни какие-либо еще законы Украины, по словам менеджеров артиста, не предусматривают запрет на исполнение песен.

Статья 2 закона говорит о сфере его применения, а именно: деятельность лиц, профессионально занимающихся кинематографией в Украине. Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.д. Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о подвигах НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации, – заявили представители артиста.

Моргенштерн не сможет спеть в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ранее по рекомендации СБУ артист был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Такое решение было принято на основе анализа творчества артиста – в песнях Моргенштерна была выявлена пропаганда наркотиков и насилия.

Еще несколько новостей по теме: