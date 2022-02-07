У Регины Тодоренко заподозрили коронавирус: карьера под угрозой

Регина Тодоренко получила положительный экспресс-тест на коронавирус / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В последнее время ходят слухи, что Регина Тодоренко беременна вторым ребенком, а певица подогревает слухи новыми фото.

Тодоренко пока никак не комментирует свою беременность, но две полоски исполнительница все же показала, правда, на экспресс-тесте на коронавирус.

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В своих Instastories исполнительница рассказала, что по приезду из Тулума она сделала тест на COVID-19, который показал ей положительный результат.

Скриншот – instagram.com/reginatodorenko

Певица сразу же стала переживать насчет предстоящих съемок и сорванных мероприятий.

Отказаться от съемок – потерять работу. Выйти на работу больной – преступление, – написала Тодоренко.

Скриншот – instagram.com/reginatodorenko

Но похоже, что Регина стала волноваться раньше времени. После положительного экспресс-теста, исполнительница решила все-таки обратиться к специалистам и сдать еще один тест в лаборатории.

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Он, к счастью, оказался отрицательным. Поэтому теперь карьере и здоровью Тодоренко ничего не угрожает.

Скриншот – instagram.com/reginatodorenko

Ранее, по информации инсайдеров стало известно, что Регина Тодоренко планирует рассказать о второй беременности в марте. Это должен быть эксклюзив одного из российских журналов.