У TAYANNA новый роман. Но бойфренда певица пока скрывает (фото)

TAYANNA призналась, что у нее новый роман / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Сперва TAYANNA показала в сторис фото рук – своей и мужчины. Вероятно, это Александр, с которым она познакомилась в соцсети (об этом артистка упоминала в начале лета).

В подписи к снимке певица написала, что у нее есть пара секретов, которые она еще никому не рассказывала.

Певица TAYANNA заинтриговала фотографией с мужчиной / Фото: instagram.com/stories/tayanna_reshetnyak

На втором снимке TAYANNA прижимается к мужчине с бородой, но лица его не показывает.

Это результат моей работы над собой, в первую очередь, – подписала фото Таянна.

Певица TAYANNA заинтриговала фотографией с мужчиной / Фото: instagram.com/stories/tayanna_reshetnyak

Вероятно, личная жизнь исполнительницы наладилась и она встретила любовь. Надеемся, в скором времени TAYANNA расскажет о своем избраннике и покажет его публике.

Что известно о личной жизни TAYANNA

По словам Таянны, с новым бойфрендом она познакомилась в Instagram. Артистка не признается, как долго они вместе, но весной пара успела слетать в совместное путешествие.

Татьяна Решетняк уже познакомила Александра с сыном Даниэлем.

У TAYANNA была романтическая связь с женатым продюсером Дмитрием Климашенко.

Это была первая любовь, очень сильная. Я знала, что это плохо, что так нельзя. Мне было очень тяжело, но я ничего не могла сделать со своей любовью, – рассказывала Таянна в интервью.

TAYANNA и Дмитрий Климашенко / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/dmitriy_klimashenko

После у певицы был роман с продюсером Егором Глебом, от которого она родила сына. Для TAYANNA эти отношения были далеко не сказочными – мужчина поднимал на нее руку.

В прошлом году Егор часто появлялся на фото с Ани Лорак, им приписывали роман. Тогда TAYANNA рассказала всю правду о мужчине, с которым рассталась в 2014-м.

Смотрите откровенное интервью TAYANNA:

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