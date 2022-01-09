Участницу из оккупированного Крыма не пустили на конкурс красоты в США

"Миссис Крым" не пустили на конкурс красоты в США / Фото: instagram.com/boon_anna08

Об этом "Миссис Крым-Мир" сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, принять участие в ежегодном конкурсе красоты она не сможет из-за визовых ограничений.

К сожалению, в связи с визовыми ограничениями между нашими странами я не смогу принять участие в конкурсе в этом году. Не иметь возможности увидеть каждого из вас лично – для меня самое большое разочарование, – написала в соцсети анна Малоземова.

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Скриншот: instagram.com/boon_anna08

Эту информацию подтвердила в Instagram организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль, которая также выразила надежду на то, что в следующем году ее подопечная все же попадет на конкурс.

Получить визу США нам не удалось. Но, мы всем сердцем желаем удачи каждой участнице и организаторам конкурса "Миссис Мира". Пусть красивая история MRS. WORLD продолжается! А Анна получила право представить Крым в следующем году, -написала Биль.

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Скриншот: instagram.com/victoria_bil_

Ранее сообщалось, что участница "Миссис мира" погибла в автомобильной катастрофе.