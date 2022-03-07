Участник дуэта TamerlanAlena защищает родину от оккупантов в самых горячих точках Киевской области (фото)

Тамерлан вступил в ряды теробороны / Фото: Instagram

Следом за актером Андреем Фединчиком в ряды теробороны вступил и артист Тамерлан. Он также с оружием в руках защищает родную землю от врагов.

Уже больше недели Тамерлан находится в самых горячих точках Киевской области. Вместе с армией он отбивает военную колонну оккупантов и осуществляет эвакуацию населения в более безопасные места.

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Кроме того, артист организовал гуманитарную помощь в село Белогородка и совместно с сетью одного из супермаркетов запустил помощь в Киеве.

Я со своими братьями и сестрами на своей земле, с родной Украиной. Победа будет обязательно за нами, ведь за нами правда, – сказал артист.

Артист вместе с теробороной защищает Украину. / Фото: Instagram

Также Тамерлан обратился к россиянам и призвал открыть глаза на правду – войну в Украине начал Путин и именно он бомбит нашу страну и людей уже 12-й день.

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Товарищи и заложники российской пропаганды, которые не могут отличить черное от белого – скажу вам так: судный день уже стучится в вашу дверь. У вас еще есть шанс стать на сторону добра и мира. Всех крепко обнимаю, всех кто поддерживает нас, маленькую страну, которая на весь мир своим примером показывает, что в ней живут Великие Люди, – написал певец в Instagram.

Тамерлан находится в самых горячих точках. / Фото: Instagram

Также Владимир Остапчук вступил в тероборону и координирует помощь из Европы. Кроме того, Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны Киева.