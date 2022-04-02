Уилл Смит отказался от членства в Киноакадемии после драки на Оскаре

Уилл Смит покидает Киноакадемию / Фото: Getty Images

Скандальная церемония вручения "Оскар" оказалась весьма разрушительной для карьеры Уилла Смита. После драки с Крисом Роком актера намеревались лишить первой статуэтки.

Однако Смит принял решение самостоятельно покинуть ряды Киноакадемии, сообщает CNN.

Реклама

"Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет сочтет целесообразными. Изменения требуют времени, и я полон решимости делать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом", – заявил голливудский актер.

Кроме того, Смит снова принес извинения Крису Року, а также всем присутствующим на церемонии за испорченный вечер.

"Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира дома. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. Я убит горем", – признался актер.

Что случилось на "Оскаре"?

Напомним, американский актер и комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита. Из-за чего тот ударил комика по лицу. Позже за выходку Уиллу Смиту пришлось извиняться.

Позже нарушила молчание Джада Пинкетт-Смит и прокомментировала инцидент с мужем.

Реклама

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!