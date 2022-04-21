Уилл Смит влепил мощную пощечину Путину, и это не шутки

В Лос-Анджелесе появилось граффити в поддержку Украины / Фото: Getty Images, twitter.com/standwithukr_la

Все хорошо помнят скандальный момент "Оскара-2022", когда Уилл Смит ударил по лицу Крису Року из-за неудачной шутки о его жене. Вот, американские уличные художники решили интерпретировать этот инцидент на свой манер, в поддержку Украины.

На популярной улице Мелроуз Авеню в Лос-Анджелесе художники нарисовали символическое граффити со скандальной пощечиной Смита. Однако в этом случае пощечина досталась не Крису Року, а... убийце Путину!

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Художник нарисовал символический рисунок / Фото: twitter.com/standwithukr_la

Соответствующие фото рисунка появились в Twitter Stand with Ukraine LA. В этом сообщении указана и локация творения.

Мурал с Смитом и Путиным теперь известен во всем мире / Фото: twitter.com/standwithukr_la

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На мурале написали, что российскому президенту категорически запрещено произносить слово Украина.

Не смей произносить слово "Украина" своим г*внимым ртом, – говорится в надписи на граффити.

Рисунок с Уиллом Смитом и Путиным выполнен в сине-желтых цветах.

Скандал на "Оскаре-2022"

Напомним, американский актер и комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Вилла Смита. Из-за чего тот ударил стендапера по лицу прямо на сцене перед зрителями.

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Позже Уилл Смит извинился перед Крисом Роком и Академией за драку. Также нарушила молчание и Джада Пинкетт-Смит – она прокомментировала инцидент с мужем.

Впоследствии актер сообщил о своем решении: он сам отказался от членства в Киноакадемии после своего поступка.

Кроме того, Виллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскар".