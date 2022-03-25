Украина – авангард Третьей мировой войны! Святослав Вакарчук знает, как остановить Путина

Святослав Вакарчук назвал три главных способа, как остановить Путина / Фото: Instagram
На днях российский режиссер Александр Сокуров предусмотрел падение президента-диктатора в течение двух месяцев. В то же время украинский музыкант Святослав Вакарчук объяснил, что может помочь остановить Путина.
В интервью Rolling Stone Вакарчук назвал три действенных способа, которые помогут Украине победить. Артист выделил военную, экономическую и духовную идеи.
Святослав Вакарчук объяснил, что нам необходима бесполетная зона над Украиной. Однако если европейские страны не готовы закрыть небо над нашим государством, они могут помочь другим. Певец отметил, что в целом украинцы сами могут защитить себя от оккупантов, но для этого нам нужны самолеты и противоракетные комплексы.
На Западе существует мнение, что если вы будете слишком сильно помогать, это спровоцирует Путина на развязывание Третьей мировой войны. Правда, Третью мировую войну Путин уже развязал, и сейчас Украина – авангард этой войны, – заверил Вакарчук.
Также артист отметил и санкции против России. Певец призвал ввести более жесткие ограничения. Но не для того, чтобы страдали россияне, а для того, чтобы народ сам остановил Путина. Артист призвал крупные компании прекратить сотрудничество с Россией.
Вы просто помогаете им зарабатывать деньги. Вы платите им налоги, а потом они покупают танки и самолеты, которые убивают наших детей, – высказался певец.
Кроме того, Вакарчук отметил духовную поддержку. Он призвал знаменитостей со всего мира помогать Украине, чем только можно.
Мы счастливы, что нас поддерживает весь мир, включая известных людей в США и других странах. Мы призываем вас сочинять песни, заниматься искусством, организовывать сбор средств, просто распространять информацию об Украине, – добавил музыкант.
Ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ. Читайте в материале, как музыкант помогает в разных точках Украины.
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