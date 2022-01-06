«Украина» – самый популярный канал в новогоднюю ночь / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новый год с каналом встречали более 8,5 миллиона украинцев*. Самой популярной программой дня стало Новогоднее поздравление Президента, а лучшим развлекательным шоу "Новорічна Маска".

"Маска" – лидер среди шоу 31 декабря / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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В новогодний вечер (слот 20:00-02:00) показатели канала "Украина" были самыми высокими среди всех украинских телеканалов по трем широким аудиториям. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля просмотра достигла – 17,13%, рейтинг – 7,27%. По аудитории 18+ (вся Украина) доля – 15,26%, рейтинг – 6,28%. По аудитории 4+ (вся Украина) доля 15,07%, рейтинг – 5,80%.

Самой популярной программой 31 декабря по аудиториям 18+ (города 50 тыс.+) и 18+ (вся Украина) стало Новогоднее поздравление Президента, вышедшее в эфир на канале "Украина". По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля достигла – 19,91%, рейтинг – 9,28%; по аудитории 18+ (вся Украина), доля – 17,74%, рейтинг – 7,63%.

"Новогодняя Маска" – лучшее развлекательное шоу 31 декабря / Фото: телеканал "Украина"

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До нового года канал "Украина" создал масштабное праздничное шоу "Новорічна Маска", объединившее в новогоднюю ночь всех топовых артистов страны и подарившее зрителям более 30 захватывающих таинственных номеров. "Новорічна Маска" стала лучшим развлекательным проектом 31 декабря по трем широким аудиториям 18+ (города 50 тыс.+), 18+ (вся Украина) и 4+ (вся Украина). По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля – 17,53%, рейтинг – 7,74%, по аудитории 18+ (вся Украина), – доля – 15,82%, рейтинг – 7,06%, за аудиторией 4+ (вся Украина) – доля – 15,59%, рейтинг – 6,5%.

Также в новогоднюю ночь, сразу после полуночи, канал Украина показал традиционный концерт "Музична платформа", в который вошли песни, избранные зрителями в голосовании за Лучшую песню года. Его просмотрели 4,9 млн украинцев.

*Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка "Вся Украина"

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Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный союз. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 2021 год – финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov#. Детальнее по показателям и определению целевых аудиторий в глоссарии ИТК.