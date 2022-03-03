"Украинцы точно не хотят жить под новой российской империей": звезда сериала Дневники вампира – за Украину

Актер Пол Уэсли поддержал Украину. / Фото: Instagram

Кумиры миллионов продолжают оказывать помощь народу Украины, который уже восьмой день борется с российскими оккупантами. Нас уже поддержали Дженнифер Энистон , Гайден Панеттьери и другие селебретис.

Призвал прекратить войну в Украине и актер Пол Уэсли. В Instagram звезда "Дневников вампира" заявил, что в восторге от нашего народа, который изо всех сил противостоит агрессору:

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Как сын польских иммигрантов, живших под коммунистическим режимом и железной хваткой СССР, я хвалю народ Украины за его героизм в это невероятно тяжелое время, когда их страна испытывает вторжение, – написал артист.

Пол Уэсли / Фото: Instagram

По словам звезды, "эту войну ведет не сам российский народ, а беззаботный режим, который должен быть осужден всем международным сообществом".

Все, кто поддерживает демократию и свободу, должны объединиться против этой неприемлемой агрессии и максимально поддержать Украину в борьбе против жестокого нападения, – заявил Пол.

Также актер оставил ссылку в Instagram-аккаунте на сайт, где каждый может найти способ помощи для Украины.

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Кроме того, Пол Уэсли выделил отрывок из статьи израильского военного историка-медиевиста Юваля Ноа Харари:

Последние несколько дней доказали всему миру, что Украина — настоящая нация, что украинцы очень настоящий народ, и что они точно не хотят жить под новой российской империей. Главный вопрос, который остается открытым: сколько времени понадобится, чтобы это сообщение дошло через толстые стены Кремля, – говорится в статье.

Полу Уэсли 39 лет. Он американский актер, режиссер и продюсер. Известный ролями Стефана Сальваторе в телесериале "Дневники вампира" и Эдди Лонго/Такер Рид в телесериале "Расскажи мне сказку".

Актеры "Дневников вампира" / Фото: скриншот

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Актер родился в городе штате Нью-Джерси. Его родители, Агнешка и Томас Василевски, выходцы из Польши. Хорошо знает польский.

Раньше Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины. Также Джим Керри выступил против российской агрессии.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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