Украинка Галина Безрук в частной беседе объяснила, почему не будет говорить о войне в Украине

Галина Безрук не комментирует войну в Украине / Фото: instagram.com/galina_bezruk

С первого дня войны украинские звезды призывали российских артистов рассказывать правду о войне в Украине. Многие артисты боятся говорить о российской агрессии из-за страха потерять свою карьеру. В этом списке есть и украинские артисты. Не только Регина Тодоренко переживает за свою карьеру в стране-агрессоре, но и актриса Галина Безрук.

Как рассказала Наталка Денисенко в интервью программе "Зірковий шлях", она 24 февраля писала всем знакомым актерам из России и призывала действовать. Почти все игнорировали ее сообщение, а вот от Галины Безрук она ответ получила.

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Галя Безрук – украинская актриса, которая постоянно снималась у нас, написала: "Я боюсь, потому что меня посадят на 15 лет. Я ничего не буду писать", – сказала Наталка.

Отметим, Галина Безрук родилась в Краматорске. В 2015 году актриса переехала в Россию. Она вышла замуж за российского актера Артема Алексеева, у пары родилась дочь.

Галина Безрук и Артем Алексеев с дочкой Василисой / Фото: instagram.com/galina_bezruk

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В прошлом году Галина рассказывала об измене мужа и желании развестись. Однако сейчас в Instagram она публикует фото с мужем и о скандале не вспоминает.

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