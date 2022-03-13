Украинке Миле Кунис приходилось врать, что она – россиянка: "А где Украина?"

Мила Кунис врала американцам, что она россиянка / Фото: Getty Images

Голливудская актриса мила Кунис, которая сейчас активно помогает украинцам и вместе с мужем Эштоном Катчером собрала уже более 20 млн долларов в поддержку Украины, некоторое время говорила всем, что она из России.

Об этом Кунис рассказала в интервью с Марией Шрайвер.

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Как оказалось, причиной таких заявлений Милы было то, что многие американцы просто не знают, где находится Украина.

Когда я приехала в США и говорила людям, что я из Украины, первым вопросом было: "А где Украина?". Мне приходилось рассказывать об Украине и показывать ее на карте, это было изнурительно. Но когда я говорила, что я из России, все говорили: "Я знаю эту страну", – поделилась актриса.

По словам Кунис, сейчас она четко осознает, что она украинка и даже объяснила своим детям, что они на половину украинцы.

Я чувствую, что часть моего сердца только что вырвали, – сказала Мила о своих чувствах после новостей о войне в Украине.

Напомним, что голливудская актриса Мила Кунис родилась в Черновцах. Когда ей исполнилось 8 лет ее семья эмигрировала в США.

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Многие западные звезды поддерживают Украину в это сложное время. Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. На днях Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.

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