Украинская песня Go_A вошла в ТОП-3 самых популярных песен Евровидения

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Украинская этно-фольк-группа Go_A продолжает получать престижные награды. На днях музыканты удостоились премии за лучшую постановку на конкурсе Eurovision Awards.

Радио вокального конкурса Евровидение ESC Radio подвело итоги ежегодного голосования за самые популярные песни премии и выделило тройку лидеров.

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За свою песню "SHUM" группа Go_A получила почетную бронзу и стала одно из самых известных песен за всю историю Евровидения. Опередили украинских музыкантов только победительница Евровидение-2021 Loreen с песней "Euphoria" и триумфаторы прошло года Måneskin.

Кроме того, украинским музыкантам удалось дважды попасть в список. Еще одна композиция "Solovey", с которой группа победила на Нацотборе, тоже вошла в рейтинг и заняла 128 место.

Год начался SHUMно. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни, – поделились новостью на официальном аккаунте Go_A.

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Стоит отметить, не только Go_A попали в престижный список. В ТОП-100 вошла и Джамала, которая победила на Евровидении-2016 с песней "1944". В который раз в рейтинге оказалась Верка Сердючка с треком "Dancing Lasha Tumbai" и Руслана со своими "Дикими танцями".

Ранее мы писали о том, что солистка группы Go_A попала в скандал с Иво Бобулом – певец резко отозвался о творчестве и вокальных данных Екатерины Павленко.