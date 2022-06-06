Украинский актер Александр Пискунов признался, что он гей

Александр Пискунов решил рассказать о сексуальной своей ориентации

Александр Пискунов снимался в таких проектах, как "Смерть Сталіна", "І будуть люди", " Кіборги" (режиссер Ахтем Сеитаблаев), "Козаки". "Межа" "Клятва лікаря", "Крути 1918", "Ангели 1,2", "11 дітей з Моршина" и других. Также актер выступает и в театре.

За это время у Александра появились поклонники, которые активно поддержали его после каминг-аута. Несмотря на теплые сообщения поддержки, Пискунов удалил пост.

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Я гей. И это очень больно...но я никого не хочу искать, – написал Александр в публикации, которая уже удалена с его страницы в Instagram.

Скриншот: Instagram

Александр Пискунов: краткая биография

Родился 31 декабря 1991 года. В 2015 году окончил Киевский национальный университет театра кино и телевидения им. Карпенко-Карого (курс Дмитрия Богомазова). Работает в театре "Вільна сцена".

Фото: instagram.com/peacekunow

Отметим, что Александр – один из немногих украинских представителей сферы культуры, которые открыто заявили о своей сексуальной ориентации. Один из самых громких каминг-аутов сделал певец MELOVIN, который на сцене фестиваля Atlas Weekend заявил о своей бисексуальности.