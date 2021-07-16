DJ JULIK стал експертом сотни судей на шоу "Співають всі"

По его словам, если бы он оказался на месте участника, у него не только бы колени подрагивали, но и вообще все тело. Оценивать участников DJ JULIK будет с другими членами жюри

DJ JULIK стал экспертом сотни на шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинский шоумен, саунд-продюсер и DJ JULIK стал экспертом сотни нового шоу на телеканале "Украина" "Співають всі". О том, одежду каких дизайнеров он носит, как пережил карантин и хотел бы ли он оказаться на месте участников, которых оценивают, DJ JULIK рассказал нам в интервью.

Долго думали над тем, соглашаться на предложение идти в шоу?

На самом деле я не долго думал! Я узнал, что судьи – 100 артистов, а это в первую очередь друзья, с которыми я могу увидеться. Какие тут могут быть мысли? Без колебаний согласился. За время карантина мы давно не виделись и круто, что именно телеканал "Украина" объединил нас вместе.

Вы бы сами согласились оказаться на месте участника? Когда вас оценивают 100 звезд?

Я уже неоднократно рассказывал коллегам "со стены", что если бы я оказался на месте участника, у меня не только бы колени подрагивали, но и вообще все тело. В общем – это 100 друзей, в первую очередь, а во-вторых, 100 профессионалов, и в-третьих, я человек, который умеет воспринимает критику, однако очень трудно.

DJ JULIK став експертом сотни судей на шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как вы считаете, кому легче построить карьеру в шоу-бизнесе: мужчине или женщине?

Мне кажется, что все шансы равны. Уже прошли те времена, глупые стереотипы. Кто талантлив, кто настойчив, всегда всего добьется. Главное Ваш талант, если умеете правильно себя подать, свой материал – все получится.

Карантин многим испортил планы. А вам?

Так, как и каждому артисту, наверное. Мы потеряли взаимообмен энергиями со зрителем, с нашими поклонниками, и это было трудно воспринять. Однако, карантин принес и позитивные вещи. Я никогда не думал, что начну писать песни. Я никогда подумать не мог, что буду писать песни, и благодаря карантину, мне это удалось.

К новому возможному карантину готовы морально и материально?

Вы знаете, к зиме нужно готовиться с лета. Конечно опасения есть, но разочаровываться и унывать не стоит. Сейчас работаю в обычном режиме, пишу новые песни, гастролирую по Украине и набираюсь энергетики от людей, даю им свою, которая накопилась за почти полтора года. Если снова повторится карантин, вернусь к блоггингу и буду двигаться в том направлении.

Судьи шоу "Співають всі" на телеканале Украина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Сейчас середина лета. Успели побывать в отпуске?

Да, мне повезло на неделю с семьей вырваться в Египет. Забыть обо всем на свете, отдохнуть как эмоционально, так и физически. Я не думал ни о чем, наслаждался природой, проведенным временем с семьей и просто кайфовал. Относительно дальнейших планов, не думал. Пока работаю в усиленном режиме. Съемки, концерты, встречи, рад что движение максимально восстановился.

Без какого элемента вы не представляете свой гардероб?

Я люблю свободный гардероб, удобство. А когда это все подкреплено стилем – идеально. Только недавно понял, как правильно формировать базовый гардероб и гораздо легче стало все компоновать.

DJ JULIK стал експертом сотни судей на шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Одежду какого дизайнера предпочитаете?

Сейчас сотрудничаю с талантливым дизайнером Олегом Садницким, который тоже из Львова. Наше сотрудничество получилось легким, комфортным и продуктивным. Также дружу и мне нравится то, что делает Андре Тан.

Планы на осень уже есть?

Конечно. Будет сезон "дней городов", концертов и корпоративов. Наконец, я могу прикоснуться, обнять людей, увидите улыбку. Планов в календаре много, пусть будет благоприятная атмосфера с коронавирусом, и все будут здоровы! А по графику концертов, следите в Инстаграм.

Как происходят съемки шоу Співають всі – смотрите видео:

Ранее стало известно, что победитель нового шоу "Співають всі!" получит полмиллиона гривен.