Умер актер сериала "Клан Сопрано". Последние дни он провел в доме престарелых

Умер актер Тони Сирико / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре после смерти легендарного режиссера "Клан Сопрано" Питера Богдановича ушел из жизни актер сериала Тони Сирико. Он сыграл персонажа Поли Галтиери.

Тони Сирико умер в доме престарелых в штате Флорида. Ему было 79 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

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Причины смерти звезды "Клан Сопрано" не разглашаются. Известно, что в последние годы он страдал деменцией (синдром, признаки которого – снижение памяти, внимания, способности принимать решения и других когнитивных функций).

Тони Сирико страдал деменцией / Фото: Pinterest

Что известно о Тони Сирико

Тони Сирико (полное имя – Дженаро Энтони Сирико-младший) родился 29 июля 1942 года в Бруклине (США) в итальянской семье.

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В молодые годы Тони был владельцем дискотеки на Манхэттене. Его подозревали в хранении наркотиков. Позже Сирико был признан виновным в совершении нескольких преступлений. Его 28 раз арестовывали, в том числе за хулиганство, нападения, грабеж, незаконное хранение оружия и прочее.

Кроме того, будущий актер был приговорен к четырем годам тюремного заключения, из которых отсидел 20 месяцев в Синг-Синге (тюрьма с максимально строгим режимом в городе Оссининг, Нью-Йорк).

О том периоде своей жизни Сирико рассказал в документальном фильме 1989 года "Большой взрыв" режиссера Джеймса Тобака.

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В середине 70-х годов мужчина стал актером, вдохновившись посещением курсов актерского мастерства во время отбывания заключения. Став актером, Сирико перестал иметь проблемы с законом.

Кадр из "Клан Сопрано" / Фото: Скриншот из видео

За свою жизнь Тони сыграл более чем в 40 проектах, среди которых: "Крестный отец-2", "Готти", "Свидетель против мафии", "Клан Сопрано" (1999-2007), "Чак", "Славные ребята" и другие.

Кадр из "Крестного отца-2" / Фото: Скриншот из видео

На днях также стало известно о смерти звезды сериала "Твин Пикс", сыгравшего Гарольда Смита – Ленни фон Долена.