Умер американский стендап-комик и рассказчик в Как я встретил вашу маму – Боб Сагет

Умер стендап-комик Боб Сагет / Фото: instagram.com/bobsaget

Американский комик Боб Сагет, известный своими ролями в сериалах "Полный дом", "Как я встретил вашу маму" и "Самые смешные домашние видео Америки", скончался в минувшее воскресенье в возрасте 65 лет.

Сообщается, что Сагет был найден мертвым в своем гостиничном номере в отеле Ritz-Carlton в Орландо в воскресенье днем ​​после выступления в Джексонвилле, штат Флорида.

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Мужчина был идентифицирован как Роберт Сагет и объявлен скончавшимся на месте происшествия. Детективы не обнаружили никаких признаков борьбы или наркотиков, — написали представители власти Флориды в Twitter.

Кто такой Боб Сагет

Сагет был наиболее известен своей ролью Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом" в 80-х и 90-х годах. Среди других его заметных работ – перезагрузка "Фуллер Хаус", "Как я встретил вашу маму" и "Самые смешные домашние видео Америки". Он также много лет выступал со стендапами.

Боб Сагет и близняшки Олсен вместе снимались в сериале "Полный дом" / Фото: Imdb.com

Боб Сагет был экранным отцом Мэри-Кейт и Эшли Олсен – в сериале "Полный дом" и фильме "Мгновения Нью-Йорка".

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Боб был самым любящим, сострадательным и щедрым человеком. Мы глубоко опечалены тем, что его больше нет с нами, – высказались о потере близняшки Олсен.

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