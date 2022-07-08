Умер Джеймс Каан – звезда культового фильма "Крестный отец"

Джеймс Каан ушел из жизни в 82 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Актер Джеймс Каан скончался в США. Ему было 82 года. Он известен киноманам прежде всего по роли Сантино Корлеоне – старшего сына мафиозного дона Вито Корлеоне в "Крестном отце".

О трагедии говорится в заявлении, опубликованном на странице Каана в Twitter . Причину смерти звездного отца пятерых детей не разглашают.

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С глубокой печалью мы сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля. Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период, – говорится в сообщении.

Скриншот Twitter

Что известно о Джеймсе Каане?

Актер родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. Он начал изучать актерское мастерство, являясь студентом университета Хофстра. Кстати, одним из его одногруппников был режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

Первую роль сыграл в 1963 году в фильме режиссера Билли Уайлдера "Нежная Ирма". Прославился на весь мир после роли Сантино Корлеоне в оскароносной киноленте Фрэнка Форда Копполы "Крестный отец".

Кадр из фильма "Крестный отец" / Фото: Pinterest

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Кроме кинокарьеры, Джеймс Каан был мастером боевых искусств. Он ученик обладателя 10 дан Такаюки Куботы.

Также актер играл в таких проектах: "Путешествие в Шайло", "Роллербол", "Мост слишком далеко", "Мизери", "Пральник" и "Уголовная фишка от Генри".

Джеймс Каан / Фото: Скриншот из видео

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Джеймс Каан был номинирован на премии "Оскар", "Эмми", "Золотой глобус", а также был лауреатом премии "Сатурн".

Он четыре разы был женат, в том числе и на экс-девушке Элвиса Пресли Шейле Райан. У актера есть пятеро детей.

Раньше мы писали, что ушел из жизни звезда фильма "Мужчина и женщина" Жан-Луи Трентиньян. Актер был французским призером двух крупнейших мировых кинофестивалей – Каннского и Берлинского.