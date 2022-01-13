Умер Народный артист Украины Евгений Федорченко

Во Львове умер актер Евгений Федорченко. / Фото: Instagram

Евгений Федорченко умер 13 января во Львове. О трагедии сообщила дочь артиста Елена в Facebook .

Папочка. Как же больно. Люблю, – коротко написала женщина.

О причине смерти Евгения Федорченко неизвестно.

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Актера не стало в возрасте 75 лет. / Фото: Facebook

Елена также добавила, что с народным артистом Украины будут прощаться завтра, 14 января, в 12.05 в фойе театра им. Марии Заньковецкой, расположенном во Львове. Похоронят артиста в 14:00 на Лычаковском кладбище.

Пользователи Сети выразили слова скорби и отметили, что Федорченко был очень талантливым актером.

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Кратко о Евгении Федорченко

Актер родился 21 июня 1946 года. Он учился в Самборском культурно-образовательном училище, а затем – в Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

С 1971 года Федорченко начал работать в театре им. Марии Заньковецкой.

Отметим, что в 1992 году актеру дали звание Заслуженного артиста Украины, в 2006 году – Народного артиста Украины, а в 2007-м – Мастера сцены.

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Известно, что Федорченко сыграл более 100 ролей в театре и кино, а еще выпустил книгу "Я так думаю!".

Актер появлялся в таких кинолентах – "Мускал", "Карпатское золото", "Время собирать камни", "Иисус, сын Бога живого", "Тайна Маэстро" и "Анна Герман". Впрочем, большую часть жизни он посвятил театральному искусству – "Комедианты", "Ромео и Джульетта", "Высказывание без антракта" и других.

Также он гастролировал с многочисленными спектаклями в десятках стран мира, в том числе в Великобритании, США, Австралии, Германии, Франции и Италии.

Раньше мы писали о том, что ушла из жизни издатель Vogue UA Елена Чернова. Она работала над украинской версией журнала с момента его запуска в 2013 году.