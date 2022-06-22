Умер Пьер Нарцисс: "шоколадный заяц" не перенес операцию

Умер Пьер Нарцисс/ Фото: instagram.com/pierrenarciss

Сегодня стало известно о смерти российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса (Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза – настоящее имя). Певцу было 45 лет.

О кончине артиста сообщила его 17-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева на своей странице в Instagram. Девушка поделилась видео с отцом и написала трогательный пост о нем.

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Папа – это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него, – написала Каролина-Кристель.

Как сообщила дочь певца российским СМИ, причиной его смерти стала неудачная операция на почках.

Напомним, что широкую популярность Пьер Нарцисс получил после своего участия в российской версии шоу "Фабрика звезд – 2". Главным хитом исполнителя стала песня "Шоколадный заяц", которая в нулевых звучала на всем радиостанциях и ТВ.

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Имя певца неоднократно появлялось в скандальных статьях СМИ. Пьер изменял своей супруге Валерии Качаловой, что и стало причиной их развода. Кроме того, в 2017 году стало известно, что Нарцисс избил свою любовницу, радиоведущую Марианну Суворову.

Ранее стало известно, что из жизни ушел звезда фильма "Мужчина и женщина" Жан-Луи Трентиньян.