Умер садовник Рамон из сериала Дикий Ангел. Актер скончался от осложнений COVID-19

Несколько месяцев назад итало-аргентинский актер и певец Джино Ренни был госпитализирован в одну из аргентинских больниц. У Джино подтвердили COVID-19, который протекал нелегко

Умер актер Джино Ренни / Фото: Pinterest, Imdb.com

Смерть Джино Ренни наступила вчера, 1 августа, после нескольких месяцев борьбы с болезнью и лечения двусторонней пневмонии. Звезде сериала "Дикий ангел" было 78 лет.

О смерти звезды сообщили его близкие, передает Then24. Отмечается, что коронавирус у актера протекал в тяжелой форме. После госпитализации звезду перевели в реанимацию. К сожалению, осложнения стали фатальными для Джино.

Коллега Джино Ренни, актер Факундо Арана, который сыграл роль Иво Ди Карло в "Диком ангеле", поделился своими переживаниями об утрате.

Прекрасный Джино. Это человек, который не знал, что такое зло. Искренняя щедрость. Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком. Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе, – сказал актер Факундо Арана.

Актер Джино Ренни, который сыграл Рамона в "Диком ангеле", умер от коронавируса / Фото: Instagram

Джино Ренни был разносторонним актером второго плана и в основном снимался в комедиях, хотя он также играл роли в драмах и мелодрамах. Он снялся в десятках аргентинских сериалов, среди которых наиболее знакомым для украинских зрителей является "Дикий ангел". Джино сыграл роль садовника Рамона в семье Ди Карло. Также он появился в многосерийных телесериалах "Черная жемчужина" и "Качорре".

Как дыхательная гимнастика помогает в лечении коронавируса – смотрите видео:

Напомним, что недавно в США умер актер и режиссер Роберт Дауни.