Умер Зеленский. Известному телеведущему было 46

Михаил Зеленский умер 11 января/Фото: Instagram/mikhail_zelenskiy, коллаж: "Сегодня"

Во время отдыха умер известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

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Подробности

Известно, что журналист скончался во время отдыха в Доминикане 11 января. Точные обстоятельства и причина смерти пока не известны. Однако, по предварительной информации, Зеленский скончался в результате инсульта. Жизнь журналиста оборвалась в больнице.

О Зеленском

Как пишет Wikipedia, Михаил Владимирович Зеленский – российский журналист и телеведущий. Родился в 1975 году в Москве.

С 2001 по 2011 год он вел программу "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1". С 2011 по 2013 год Зеленский был ведущим ток-шоу "Прямой эфир". В последние годы работал на канале "Культура". Кроме того, являлся преподавателем в высшей школе телевидения "Останкино".

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