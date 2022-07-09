Умер звезда сериала "Твин Пикс", сыгравший Гарольда Смита. У актера осталась дочь

В возрасте 63 лет умер актер Ленни фон Долен / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский актер, звезда телесериала "Твин Пикс" Ленни фон Долен умер во вторник, 5 июля. Но о трагедии стало известно только сейчас.

О смерти Ленни фон Долена сообщила его сестра Кэтрин. Она написала в Facebook трогательный пост. Причины трагедии пока неизвестны.

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5 июля мир потерял замечательного человека. Ленни был восхищен всем и всеми. Он всегда вел за собой, будь то увлекательная беседа, художественное творчество или путешествие по новым местам. Он любил хорошо посмеяться. В память о нем мы живем полной жизнью, – написала Кэтрин.

У кинозвезды осталась 21-летняя дочь Хейзел. Известно, что Долен не являлся биологическим отцом девушки. Но он воспитывал и любил ее как родную.

Биография Ленни фон Долена

Актер родился 22 декабря 1958 года в Огасте, штат Джорджия. У него есть немецкие корни по линии отца.

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В детстве Ленни хотел стать жокеем. Но этим планам помешал его высокий рост – 188 см.

Дебютную роль актер получил в сериале "ABC Специально после школы". А первую значительную роль в кино он сыграл в фильме Брюса Бересфорда "Нежное милосердие".

Наиболее известный по ролям архитектора Майлза Хардинга в комедии "Электрические мечты" и Гарольда Смита – друга Лоры Палмер, который страдаед агорафобией, в культовом телесериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Фильмография Лэнни насчитывает более 60 проектов.

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Кадр из "Твин Пикс". Фото: скриншот с видео

Ленни фон Долен также сыграл одного из злодеев в фильме "Один дома-3". Недавно он появился в сериале Сета МакФарлейна "Орвилл".

Кадр из "Один дома-3". Фото: скриншот с видео

Также Ленни играл в таких известных кинолентах – "Флэш", "Крутой Уокер: Правосудие по-техаски", "Выбор киллера" и другие.

Известно, что кинозвезда воспитывал Хейзел – дочь своей жены от ее предыдущих отношений. Своих детей у него нет.

Раньше тоже стало известно о смерти Джеймса Каана – звезды культового фильма "Крестный отец".