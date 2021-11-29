Умерла актриса фильма Угрюм-река Валентина Иванова

Умерла Валентина Иванова. / Фото: Скриншот из YouTube

О смерти Валентины Ивановой сообщили 29 ноября на сайте Театра Ермоловой. Актриса ушла из жизни еще 22 ноября, но об этом стало известно только сейчас.

Умерла актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам артистки, – сообщается на сайте.

Какая причина смерти Валентины Ивановой пока неизвестна.

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Валентина Иванова в фильме-спектакле "Зеленая комната". / Фото: Скриншот из YouTube

Валентина Иванова: краткая биография

О жизни знаменитости известно немного. Она родилась 24 августа 1944 года.

В 1968 году Валентина Николаевна окончила ГИТИС. Дальше она начала работать в Московском театре им. Ермоловой. Ему звезда отдала всю свою творческую жизнь. На сцене этого театра она исполнила десятки разных ролей.

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Артистка прославилась благодаря киноперсонажу Нине Куприяновой из фильма "Угрюм-река". Ее героиня – дочь богатого купца, добрая и милая девушка, которую, Прохор Громов не любит, но женится на ней ради денег.

Валентина Иванова в фильме "Угрюм-река". / Фото: Скриншот из YouTube

Также звезда приняла участие в проектах: "Всегда на марше", "Луна в деревне", "Андрей Колобов", "Ложь на длинных ногах", "Зеленая комната" и "Лунные воды".

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Иванова предпочитала все же театр, несмотря на успешный дебют в кино.

Личную жизнь актриса всячески скрывала от СМИ, поэтому есть ли у нее муж и дети – неизвестно.

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