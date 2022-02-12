Умерла актриса Зинаида Кириенко – звезда фильмов Судьба и Тихий Дон

Актриса Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет. / Фото: kino-teatr.ru
Умерла Зинаида Кириенко ночью 12 февраля. Она ушла из жизни в больнице, куда ее доставили с плохим самочувствием. О трагедии сообщил российский Союз кинематографистов.
Известно, что 11 февраля артистка попала в медучреждение. У нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Знаменитость была частично парализована. Состояние осложняли онкологическое заболевание и коронавирус.
Время и место похорон Зинаиды Кириенко пока неизвестны.
Кратко о Зинаиде Кириенко
Зинаида Михайловна родилась 9 июля 1933 года в Махачкале (Россия). Когда девочке было три года, родители развелись. Впоследствии мать вышла замуж за другого мужчину, который стал вторым отцом для будущей актрисы.
После седьмого класса Зинаида поступила в московский железнодорожный техникум. Тогда у нее возникло желание попробовать силы в актерской сфере.
Подростком она тайно покинула отчий дом, присоединившись к труппе бродячего цирка шапито. Тогда же Зинаида стала воздушной гимнасткой.
Впоследствии Кириенко поступила в институт кинематографии. Актриса некоторое время служила в Театре на Малой Бронной и около 30 лет выступала на сцене Театра киноактера. Первую роль в кино Кириенко получила в 1954 году – она появилась в короткометражке "Надежда".
Славу принесла Зинаиде роль в фильме "Тихий Дон" – Наталья Коршунова, женщина с несчастной судьбой.
Затем режиссеры активно посылали Кириенко предложения, она снималась каждый год и всегда в главных ролях. Самые известные проекты с участием актрисы: "Повесть пламенных лет", "Казаки", "Любовь земная", "Судьба".
В последний раз актера появилась на экране, сыграв в костюмной драме "Одна любовь моей души".
44 года Кириенко состояла в браке с экономистом Валерием Тарасевским, которого не стало еще в 2004 году. У супругов остались двое сыновей – Максим и Тимур.
Напомним, в январе также ушла из жизни жена Андрея Мягкова – актриса Анастасия Вознесенская.