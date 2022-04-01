Умерла звезда фильма Чародеи Александра Яковлева

В 2019 году актриса рассказала, что у нее рак / Фото: скриншот

Александре Яковлевой было 64 года. О смерти актрисы сообщают российские СМИ со ссылкой на режиссера Николая Лебедева

У звезды советского кино была четвертая стадия рака молочной железы и она никогда не скрывала от публики свои проблемы со здоровьем. В одном из своих последних интервью актриса призналась, что перенесла 20 курсов химиотерапии и из-за потери волос вынуждена была носить специальную шапочку.

Реклама

Скриншот

Яковлева была одной из популярных актрис советского кино. Актриса известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году ушла из кинематографа.

Скриншот

Звезда советского кино была замужем трижды. У нее осталось детей – дочь Елизавета и сын Кондратий.

Напомним, в январе этого года не стало звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" Леонида Куравлева.