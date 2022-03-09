Universal Music Group останавливает работу в России: так весь мир указывает агрессору на дверь

Universal Music останавливает работу в России / Фото: Getty Images, скриншот

Как сообщает BBC, Universal Music Group останавливает работу в России и закрывает свои офисы. Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, как и огромное число других брендов и корпораций, уходит из РФ, осуждая вторжение в Украину.

Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, она относится к "большой тройке", на долю которой приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире. И сейчас они поддерживают мировые санкции против России.

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Universal Music Group / скриншот

Отметим, что Минкульт и министр Александр Ткаченко официально обращались в лейблы, чтобы те также выразили свою позицию и перестали вести бизнес в России.

Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Еммануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO Warner Music Group,

- писал Александр Ткаченко в Телеграм-канале и также публиковал фото официальных документов с запросами. Их можете рассмотреть по ссылке.

Отметим, что среди ведущих артистов, записи которых выдавались этим холдингом, – Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джими Хендрикс, Лучано Паваротти, Treibhaus, 3 Doors Down, Имельда Мэй, Мирами, Jeward, Таркан, Софи Эллис-Б.

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В России с Universal Music работали: Лолита, Элджей, Noize MC, Iowa, Asti, Zoloto, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Коста Лакоста и другие.

Лолита Милявская / скриншот

И это только начало. Напомним, санкции против РФ уже работают: съемки "Модного приговора" остановлены, так как не во что одевать героинь.

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