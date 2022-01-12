Ушла из жизни издатель Vogue UA Елена Чернова

Издателя Vogue UA Елены Черновой не стало из-за болезни. / Фото: пресс-служба

Елена Чернова внезапно ушла из жизни из-за болезни. О смерти издателя сообщили на сайте холдинга "Медиа Группа Украина".

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Черновой. Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом, – отметил СЕО "Медиа Группы Украины" Евгений Бондаренко.

По словам Бондаренко, Елена сделала очень много знаковых для украинской медиа-индустрии проектов, и самым важным и любимым для нее был Vogue UA.

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Елена Чернова создала и наполнила своей творческой энергией этот проект, и мы ей искренне благодарны за все. Мы, "Медиа Группа Украина", сделаем все, что от нас зависит, чтобы оказать помощь и поддержку семье Елены. Скорбим и помним, – добавил Евгений.

В то же время главный редактор Vogue UA Филипп Власов подчеркнул, что для команды Vogue UA Елена была исключительным наставником и другом.

Она не знала никаких препятствий на пути к успеху, была открыта к самым невероятным идеям и проектам, была способна вдохновить на, казалось бы, недостижимое. Благодаря ее грамотному менеджменту украинское издание Vogue стало одним из самых ярких и прогрессивных в международной семье Vogue, – заявил Власов.

"Медиа Группа Украина" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Елены.