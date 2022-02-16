Утраченная красота: лучшие фото Линды Евангелисты до ее обезображивания пластическими хирургами

Линда Евангелиста сейчас снова в центре внимания / Фото: открытые источники
На этой неделе знаменитая модель Линда Евангелиста появилась в фотосессии для журнала People, где рассказала о ужасающих последствиях пластики. Звезда подиума продолжает держаться, но многие ее фанаты скучают по прежнему образу, до того, как ее внешности коснулся скальпель хирурга. Мы собрали самые красивые фото Линды Евангелисты, которые могут служить референсами для нынешних моделей. Ее краса – бесподобна!
Именно Линде Евангелисте принадлежит знаменитая фраза: "Меньше, чем за 10 тысяч долларов, я даже с постели не встану".
И это не удивительно, ведь красавицу с точеной фигурой и идеальным лицом до сих пор считают одной из самых успешных и знаменитых манекенщиц в истории модельного бизнеса за все время.
Вместе с Наоми Кэмпбелл, Татьяной Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд Линда Евангелиста представляет золотую эру в моделинге.
За свою карьеру Линда она снялась более чем для 600 обложек глянцевых журналов.
Вот пример одной из них.
Короткая стрижка сделала ее образ еще более выразительным и работы только прибавилось.
Кстати, звезда в инстаграм и сама любит поностальгировать и иногда публикует раритетные кадры.
Волосы – предмет гордости Евангелисты. С ее внешностью она могла позволить себе самые разные стрижки.
Культура 90-х позволяла появляться на обложках с сигаретой.
Модель если не ходила по подиуму сама, всегда присутствовала в качестве почетной гости в зале и на вечеринках.
Линда Евангелиста в 90-е была любимицей главных модных дизайнеров.
Ее модельную карьеру называют одной из самых долгоиграющих. Превзошла ее разве что Наоми Кэмпбелл, которая и сейчас регулярно демонстрирует наряды на модных показах.
Инда Евангелиста в платье от Giles Deacon весна/лето 2006 г.
Поклонники красоты Линды Евангелисты жаждут снова увидеть любимицу в новой фотосесиии по какому-то радостному поводу. А мы не перестаем восторгаться, какая же Линда Евангелиста – красивая!
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