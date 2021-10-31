В девятом эфире Танці з зірками покинули MELOVIN и Лиза Русина

MELOVIN и Лиза Русина покинули "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Новый эфир на паркете был посвящен песням "Океана Ельзи". Все участники ставили номера под любимые хиты, а члены легендарной украинской группы присутствовали в зале и изредка комментировали выступления пар.

Ранее мы рассказывали, как прошел второй выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина", а также, кто покинул проект.

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Так, под угрозой вылета были Александра Зарицкая и Юрий Мешков, MELOVIN и Лиза Русина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. По итогам "танца за жизнь" проект покинули Меловин и Лиза.

Смотрите последнее выступление MELOVIN'а и Лизы Русиной на "Танцях з зірками":

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В своей прощальной речи Меловин поблагодарил партнершу за ее старания и отдачу и поцеловал ее. Певец также позволил себе сказать нецензурное слово, на что Екатерина Кухар лишь закрыла лицо рукой.

Вообще Мел стал одним из самых скандальных участников этого сезона танцев. С первых эфиров он ссорился с Екатериной Кухар, приносил ей жуткие подарки, а неделю назад артист резко высказался об Илоне Гвоздевой, которая ранее назвала Лизу Русину самой непрофессиональной танцовщицей сезона.

Илона Гвоздева раскритиковала новый сезон "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

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Отметим, что турнирную таблицу в девятом эфире "Танців з зірками" возглавили Артур Логай и Анна Карелина, аутсайдерами оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

Турнирная таблица в девятом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о беременности, которые появились в Сети в прошлое воскресенье после предыдущего эфира танцев.

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