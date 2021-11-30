В доме Мэнсона, которого обвинили в насилии, провели обыск – полиция изъяла улики

Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона / Фото: instagram.com/marilynmanson
Полицейские пришли с ордером на обыск в дом 52-летнего Мэнсона рано утром в понедельник, 29 ноября. Самого музыканта в тот момент дома не было, пишет People.
Источники издания сообщают, что правоохранители взломали двери и изъяли из дома Мэнсона жесткие диски, которые будут переданы в прокуратуру.
Ранее стало известно, что Мэрилин Мэнсон продал свой дом на Голливудских холмах, в котором издевался над своими жертвами. Но была ли это та самая недвижимость, в которой полицейские совершили обыск – не ясно.
Что за скандал с Мэрилином Мэнсоном?
О насилии со стороны известного музыканта заявили более 15 женщин. Некоторые из них рассказали, что Мэнсон закрывал своих жертв в стеклянной комнате и психологически издевался над ними.
В настоящее время против Мэрилина Мэнсона подано три судебных иска от женщин, которые утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны него в прошлом, включая его бывшую девушку Эшли Морган Смитлайн и актрису из "Игры престолов" Эсме Бьянко.
Четвертый иск о сексуальном насилии, поданный Джейн Доу, был отклонен в сентябре в связи с истечением срока давности по искам его обвинителя.
Что говорит музыкант
Мэрилин Мэнсон отрицает все обвинения, называя заявления женщин "ужасным искажением реальности".
Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и почему, другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда, – написал Мэнсон в своем Instagram-профиле.
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