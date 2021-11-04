В Минкульте ответили, почему внесли Валентина Томусяка в черный список

Валентин Томусяк внесен в черный список Минкульта - названа причина / Фото: Facebook-страница Валентина Томусяка

Валентин Томусяк в шоке от того, что по представлению СБУ был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

"Сегодня" отправили запрос в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой прокомментировать, по какой причине актер был внесен в "черный список". В пресс-службе отмечают, что Служба безопасности Украины обратилась в Министерство еще 11 октября этого года. Томусяк был внесен в список 1 ноября:

Реклама

Согласно частям шестой и седьмой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, составляет, обнародует и обеспечивает своевременное обновление Перечня на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Актер Валентин Томусяк был внесен из обращения Службы безопасности Украины от 11 октября 2021 года, – прокомментировали нам в Министерстве.

Фото: Facebook

Актер Валентин Томусяк уже написал представителям СБУ с просьбой исключить его из черного списка немедленно.