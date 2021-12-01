В Москве простились с Александром Градским: как прошла траурная церемония (фото)

1 декабря в Москве простились с Градским

С Александром Градским простились сегодня в Москве, он ушел из жизни в возрасте 72-лет.

Церемония прощания с музыкантом прошла в театре "Градский Холл",где исполнитель на протяжении 30 лет был руководителем.

Реклама

Попрощаться с Градским пришли множество людей / Фото: news.ru

Несмотря на карантинные ограничения и холодную погоду, проститься с Градским пришло более тысячи человек. Поклонники выстроились в очередь у стен театра, чтобы возложить цветы в память о музыканте, пишет "Комсомольская правда".

Лев Лещенко пришел попрощаться с Градским / Фото: starhit.ru

Реклама

Среди гостей церемонии были родные и близкие Градского, а также коллеги по сцене и проекту "Голос", в котором музыкант был творческим наставником. Одной из первый попрощаться с метром приехала певица Пелагея, следом за ней приехали Леонид Агутин, Григорий Лепс и генеральный продюсер "Первого" Константин Эрнст.

Леонид Агутин на похоронах Градского / Фото: news.ru

Кроме того, на похороны приехала бывшая супруга композитора Ольга Фартышева в сопровождении их общих с Градским детей: 35-летней Марии и 40-летнего Даниила. Следом приехала и вдова музыканта Марина Коташенко, с которой Градский расписался за месяц до своих похорон. Коташенко зашла в здание через отдельный вход и заняла место в первом ряду в зале прощания. Во время всей церемонии вдова и взрослые дети музыканта от брака с Ольгой Фарташевой старались держать дистанцию не общались между собой.

Реклама

Вдова артиста на церемонии прощания в "Градский Холл" / Фото: news.ru

С прощальной речью у гроба композитора выступил его старший сын Даниил.

Этот театр принадлежит городу, и у нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь". Он жил этим местом. Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение, – поделился Градский-младший.

На похоронах присутствовали дети Градского Мария и Даниил / Фото: news.ru

Семья приняла решение похоронить артиста на Ваганьковском кладбище. Однако, многих очень смутило место захоронения артиста – прямо у могилы Градского расположена кирпичная кладбищенская стена, которая на данный момент находится в аварийном состоянии.

/ Фото: news.ru

Его хоронят рядом со стеной, которая может разрушится, и это как бы разрушает два пространства. Он был недосягаем, человек-восторг, – высказался друг музыканта Леонид Ярмольник.

Прощание с Градским на Ваганьковском кладбище / Фото: news.ru

У могилы Градского во время отпевания священнослужителями разрешили остаться только друзьям и близким артиста. Поклонников попросили не снимать церемонию захоронения на камеры и выключить мобильные телефоны.

Отпевание Градского прошло на Ваганьковском кладбище / Фото: news.ru

Читай также: