В Москве простились с Александром Градским: как прошла траурная церемония (фото)

1 декабря в Москве простились с Градским
С Александром Градским простились сегодня в Москве, он ушел из жизни в возрасте 72-лет.
Церемония прощания с музыкантом прошла в театре "Градский Холл",где исполнитель на протяжении 30 лет был руководителем.
Несмотря на карантинные ограничения и холодную погоду, проститься с Градским пришло более тысячи человек. Поклонники выстроились в очередь у стен театра, чтобы возложить цветы в память о музыканте, пишет "Комсомольская правда".
Среди гостей церемонии были родные и близкие Градского, а также коллеги по сцене и проекту "Голос", в котором музыкант был творческим наставником. Одной из первый попрощаться с метром приехала певица Пелагея, следом за ней приехали Леонид Агутин, Григорий Лепс и генеральный продюсер "Первого" Константин Эрнст.
Кроме того, на похороны приехала бывшая супруга композитора Ольга Фартышева в сопровождении их общих с Градским детей: 35-летней Марии и 40-летнего Даниила. Следом приехала и вдова музыканта Марина Коташенко, с которой Градский расписался за месяц до своих похорон. Коташенко зашла в здание через отдельный вход и заняла место в первом ряду в зале прощания. Во время всей церемонии вдова и взрослые дети музыканта от брака с Ольгой Фарташевой старались держать дистанцию не общались между собой.
С прощальной речью у гроба композитора выступил его старший сын Даниил.
Этот театр принадлежит городу, и у нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь". Он жил этим местом. Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение, – поделился Градский-младший.
Семья приняла решение похоронить артиста на Ваганьковском кладбище. Однако, многих очень смутило место захоронения артиста – прямо у могилы Градского расположена кирпичная кладбищенская стена, которая на данный момент находится в аварийном состоянии.
Его хоронят рядом со стеной, которая может разрушится, и это как бы разрушает два пространства. Он был недосягаем, человек-восторг, – высказался друг музыканта Леонид Ярмольник.
У могилы Градского во время отпевания священнослужителями разрешили остаться только друзьям и близким артиста. Поклонников попросили не снимать церемонию захоронения на камеры и выключить мобильные телефоны.
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