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В нижнем белье и с фатой: Надя Дорофеева показала отрывок нового клипа

Марина Григоренко
19 октября, 19:32
Певица на своих ресурсах опубликовала несколько секундный тизер свежего клипа на новую песню "Невеста", которую записала вместе с казахским реп-исполнителем Скриптонитом

Надя Дорофеева в новом клипе будет в нижнем белье

В отрывке нового музыкального видео Надя Дорофеева, которая ранее рассказала, что ей удалили опухоль, предстала в довольно смелом, но в тоже время нежном образе: с длинной фатой, белом корсете и в нижнем белье.

Тизер однозначно заинтересовал аудиторию. В нем певицу со связанными руками ведут заросшим полем следом за лошадью – всадника не показали, но скорее всего им окажется партнер Нади по дуэту – репер Скриптонит.

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Судя по комментариям, слушатели с нетерпением ждут новую музыкальную премьеру, но на внешний вид Нади Дорофеевой аудитория отреагировала по-разному. Некоторые пользователи позавидовали всаднику и положительно оценили образ певицы:

  • "Эх, повезло кому-то такую пленницу захватить!"
  • "Какая сексуальная невеста".

Но нашлись и те, кому такое откровенное обличие Дорофеевой не пришлось по вкусу:

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  • "Как они задолбали с этими труселями".
  • "А без ролевых игр никак?"

Отрывок напоминает типичный для казахских свадебных обрядов сюжет, когда молодой парень крадет понравившуюся ему девушку, чтобы позже взять ее в жены. Возможно, именно такое содержание будет в новом клипе. Это поклонники исполнителей смогут узнать в день премьеры – уже 20 октября.

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