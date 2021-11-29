В новогоднюю ночь в шоу Маска появится самый милый персонаж – Олень

В новогоднюю ночь на шоу "Маска" представят нового персонажа / Фото: телеканал "Украина"

Самые популярные звезды спрячутся в образах ярких зимних персонажей, а отгадывать их будут постоянные детективы шоу "Маска" и гости новогоднего выпуска – известные украинские певцы, актеры, ведущие и блогеры.

Одним из героев шоу станет зажигательный красавец Олень. Кто скрылся под праздничной маской?

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Появление на масштабной сцене шоу "Новорічна Маска" Оленя развеселило всех гостей. Участник вместо привычных подсказок предложил звездам из зала поиграть с детективами в известную игру "Крокодил". Какие тайны так удачно завуалировал герой?

Меня в этом шоу называют настоящим произведением искусства, и неспроста. Только посмотрите, какой я веселый и яркий. Желтые волосы, длинные, волшебные ресницы, а еще у меня есть удивительная способность – освещать зрителям путь в Новый 2022 год. Только не говорите, что уже узнали меня, – поделился зимний герой шоу телеканала "Украина" Олень.

От Оленя действительно невозможно оторвать взгляд – милое лицо, новогодний наряд, золотая обувь и огромные рога, сделанные по технологии папье-маше, сверху которых вставлено 18 LED-свечей. А еще костюм героя украшают 200 колокольчиков и на теле виднеются еще не успевшие растаять снежинки.

Олень станет специальным гостем шоу "Новорічна Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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В грандиозном шоу Олень исполнит хит "Мне не жаль" певицы Ирины Билык. К его выступлению присоединятся четыре Деда Мороза, которые помогут участнику сделать номер по-настоящему незабываемым.

Я не знаю – это Олень или Олениха. Могу сказать только одно – это так круто! – комментирует звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник.

А кто спрятался под праздничным образом – зрители узнают в новогоднюю ночь в эфире телеканала "Украина".

Шоу "Новорічна Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна МАСКА" 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина"!

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