В новогоднюю ночь в шоу Маска появится непревзойденный персонаж – Снежная Королева

В новогоднюю ночь на шоу "Маска" появится новый персонаж. / Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Новорічна Маска" действительно объединит самых популярных артистов страны, которые накануне Нового года вместе со зрителями проведут 2021 год и поиграют в интересную игру, разгадывая секреты новых зимних героев.

Уже известно, что в спецвыпуске шоу "Маска" появится самый милый персонаж – Олень. Кроме того, зажжет любимый сказочный персонаж миллионов... Снежная Королева! Какие же тайны скрывает ледяная красавица?

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Снежная Королева станет специальным гостем шоу "Новогодняя Маска". / Фото: телеканал "Украина"

Настоящая интрига ждет зрителей в шоу "Новорічна Маска", ведь холодная и загадочная Снежная Королева принесет своим появлением одни только вопросы.

Подсказка лежит в ящике, но открыть его может только один из пяти ключей. И найдет его тот, чье сердце способно ощущать, а главное – растопить лед, – интригует Снежная Королева в шоу "Маска".

О чем идет речь, и кто из пяти звездных детективов сможет угадать главный секрет героини – станет известно уже в новогоднюю ночь в эфире канала "Украина".

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На сцене проекта Снежная Королева исполнит всем известную песню "Снежинка" из кинофильма "Чародеи" и просто очарует своим образом зрителей.

На вид я хрупкая и невесомая, но вам даже представить сложно, что скрывает мой костюм. Роскошное боа, ледяной посох, а какое платье с 1,5-метровым шлейфом! Красота и только! Но самая большая тайна скрыта в каблуках, ведь они достигают до 20-ти сантиметров! – поражает фактами о себе героиня.

Действительно, наряды Снежной Королевы можно назвать назвать настоящим произведением искусства. Работали над ним сразу три портнихи, а процесс создания образа занял больше месяца!

Невероятное платье сшито таким образом, чтобы у зрителей возникала иллюзия, что героиня обнажена. Поверх нее ледяная красавица надела накидку, роспись которой уникальна, ведь мастера полностью перекроили материал. Более того, на палантин было потрачено 30 метров страусиного боа.

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Усложнит задание звезды под маской и головной убор, ведь он весит больше четырех килограммов.

Кто из популярных артистов согласился примерить этот сложный образ – зрители узнают в праздничном шоу "Новорічна Маска" на канале "Украина".

Шоу "Новорічна Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина"!

Кстати, в новогоднюю ночь на шоу "Маска" DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют общую песню "Счастливые люди" перед миллионами зрителей.

Ранее авторы шоу "Маска" показали главную новогоднюю маску этого сезона. Смотрите фото яркого символа новогодних праздников.