В Сети не узнали Ольгу Бузову на фото: "Новое лицо нафотошопила"

Ольгу Бузову раскритиковали за большое количество фотошопа на снимках / Фото: instagram.com/buzova86

Иногда Ольга Бузова слишком увлекается редактированием фото и подписчики не сразу могут ее узнать. Недавно в Сети телеведущую перепутали с Полиной Гагариной, а на этот раз в комментариях в очередной написали, что на новом снимки Ольга Бузова сама на себя не похожа.

Телеведущая поделилась в Instagram совместным фото со своим продюсером.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

Подписчики рассматривая новое фото Бузовой отметили, что телеведущая вновь перестаралась с ретушью фото.

"Зачем столько фотошопа, Оля, тебя не узнать"

"Перебор с фотошопом"

"Опять новое лицо нафотошопила. Через раз узнаю кто это. Да и ноги неестественно вытянутые"

"Лицо вообще будто чужое"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, в одном из интервью Ольга Бузова признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

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Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.