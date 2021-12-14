В Сети не узнали Ольгу Бузову на фото: "Новое лицо нафотошопила"

Ольгу Бузову раскритиковали за большое количество фотошопа на снимках / Фото: instagram.com/buzova86
Иногда Ольга Бузова слишком увлекается редактированием фото и подписчики не сразу могут ее узнать. Недавно в Сети телеведущую перепутали с Полиной Гагариной, а на этот раз в комментариях в очередной написали, что на новом снимки Ольга Бузова сама на себя не похожа.
Телеведущая поделилась в Instagram совместным фото со своим продюсером.
Подписчики рассматривая новое фото Бузовой отметили, что телеведущая вновь перестаралась с ретушью фото.
- "Зачем столько фотошопа, Оля, тебя не узнать"
- "Перебор с фотошопом"
- "Опять новое лицо нафотошопила. Через раз узнаю кто это. Да и ноги неестественно вытянутые"
- "Лицо вообще будто чужое"
К слову, в одном из интервью Ольга Бузова признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.
Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.