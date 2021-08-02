В Сети предположили, что Наташа Королева увеличила грудь (фото)

В комментариях под новым постом Наташи Королевой подписчики обратили внимание на изменения во внешности певицы

Поклонники предположили, что Наташа Королева сделала пластику груди / Фото: instagram.com/koroleva__star

Часто Наташу Королеву упрекают в слишком сильной обработки фото, из-за чего артистка выглядит неестественно. На этот раз поводом для обсуждения стала грудь Наташи Королей. Некоторые подписчики предположили, что певица сделала пластику груди.

У себя в Instagram Наташа Королева опубликовала фрагменты программы, которую они ведут с сыном Архипом на одном из российских музыкальных каналов.

В Сети предположили, что Наташа Королева сделала пластику груди / Фото: скриншот

Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, ей кажется или Наташа Королева увеличила грудь. Некоторые отписали, что о пластике не может быть и речи – певица просто поправилась.

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К слову, пока одни обсуждали грудь Королевой, другие в очередной раз попросили певицу меньше пиарить сына.

Стоит отметить, Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях. К тому же, недавно сын Наташи Королевой начал покорять шоу-бизнес.

Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение. Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына.

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