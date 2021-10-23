В шоу Маска покажут семь новых персонажей: смотрите премьеру второго сезона сегодня вечером

Что покажут в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Более полугода ожидания второго сезона самого популярного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" позади. Сегодня зрители познакомятся с первой семеркой удивительных участников, которые на протяжении десяти недель будут веселить, запутывать и поражать нас своими талантами.

В первом выпуске "Маска" на сцену выйдут семь невероятных героев – высокотехнологичный Робот, зажигательный Баян, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироничное Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.

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Робот – один из персонажей нового сезона шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Все они – участники второго сезона масштабного проекта телеканала "Украина", которые сделают все возможное, чтобы запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться нерассекреченными.

Огромная команда гипершоу работала над новым сезоном более полугода, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции. А режиссеры постановщики Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман обещают нам шоу мирового масштаба.

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Если в первом сезоне мы немного настороженно воплощали свои идеи в жизнь, то теперь пустим в ход все запрещенные приемы – тяжелая артиллерия будет! – интригуют они. – Мы получаем огромное удовольствие, когда создаем номера для "Маски", поэтому приготовьтесь смеяться, удивляться, умиляться и, как и мы сами, отгадывать звезд под масками.

Котик появится в первом выпуске нового сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

К слову, во втором сезоне режиссеры будут привлекать к постановкам участников звездных детективов NK | Настю Каменских, Олега Винника, Олю Полякову, Андрея Данилко и DZIDZIO, а в некоторых выступлениях примут участие сами.

Так, в первом выпуске Ярослав Губский сыграет главную роль в номере одного из героев и превратится в бога любви.

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Режиссер Ярослав Губский в первом выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Ну а сколько же перевоплощений приготовил в новом сезоне для зрителей ведущий Владимир Остапчук?

У меня будет восемь неповторимых образов, один из них – женский. Это героиня одного очень популярного фильма. Не скажу, какого именно, но найти специальные танцевальные туфли 43 размера на каблуках было непросто. Но нам все удалось, потому что "Маска" – это лучшее шоу планеты. Включайте телеканал "Украина" уже сегодня в 21:00, мы вас точно удивим! – убеждает Владимир Остапчук.

Смотрите долгожданную премьеру нового сезона самого популярного и таинственного на украинском телевидении и во всем мире шоу "Маска" каждую субботу с 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина".

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